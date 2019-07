Doppio appuntamento musicale con i violinisti polacchi e Andrea Cutri

L’Ente concerti Alba Pani Passino a Oristano e a San Giovanni di Sinis

L’ente Concerti Alba Pani Passino questa settimana raddoppia gli appuntamenti con uno spettacolo, della “Rassegna Musica nelle sere d’Estate”, e uno fuori programma.

Venerdì 12 la scuola violinistica polacca, presenta “Virtuosisimi in due”, con Agnieszka Marucha e Kinga Zlot, al Museo Diocesano Arborense alle 19.30, nella Sala “San Pio X”.

Concerto straordinario per la delicatezza ed il virtuosismo affidato alle abili mani di Agnieska Marucha, violinista di fama internazionale che suonerà con una delle sue migliori allieve, Kinga Zlot, un repertorio che dai classici come Telemann e Bach, affronterà alcuni compositori polacchi che hanno scritto per questa formazione.

Il prezzo del biglietto è di € 8,00 e € 5,00 per soci e studenti.

Sabato 13 luglio, invece, un concerto fuori programma a San Giovanni di Sinis. Alle ore 21.30, nella Pratza De Sa Festa, un prestigioso appuntamento: lo spettacolo Eterno Divenire di Andrea Cutri.

L’opera racconta tre storie in parallelo, una introduttiva che si sviluppa in un dialogo tra un filosofo e un matematico sul grande mistero che si nasconde dietro ogni cosa e che svela la chiave di lettura filosofica dell’intero lavoro oltre che il nesso tra tutte le storie, poi la storia dell’anziana donna sarda Maria che si sviluppa nel canto di due filastrocche antiche che ne accompagneranno l’intera esistenza e infine la bellissima storia d’amore tra la poetessa Elizabeth Barrett e il poeta Robert Browining connessa spiritualmente e filosoficamente alle altre due.

Il prezzo del biglietto è di € 10,00 e € 8,00 per soci e studenti.