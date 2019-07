37Comunicazione vince il Premio Agorà d’Argento  per la migliore immagine aziendale con la brochure Creativina

“La fiducia tra agenzia e cliente viene assimilata a quella fra medico e paziente, con una comunicazione dal tono fresco e ironico”. Con questa motivazione l’agenzia 37Comunicazione di Cagliari si è aggiudicata il premio Agorà d’Argento per la migliore immagine aziendale con la brochure Creativina.

La cerimonia di consegna dei prestigiosi premi si è svolta sabato 29 giugno al Teatro Comunale Salvatore Cicero di Cefalù (PA), alla presenza dei vertici delle più importanti associazioni di comunicazione e marketing come Club Dirigenti Marketing, Upa (Utenti Pubblicità Associati), Una (Unicom e Assocom) e Federpubblicità.

Ha consegnato l’ambito premio il vicepresidente del Club Dirigenti Marketing Vittorio Trupia; a ritirare l’Agorà, Michela Seu, Michele Palla e Giancarlo Murgia, i tre soci fondatori di 37Comunicazione.

Il progetto

Creativina, la brochure di 37Comunicazione, è stata ideata e realizzata con l’obiettivo di trasmettere i valori dell’agenzia, raccontare i servizi che offre, e rappresentare il tone of voice fresco e ironico che contraddistingue il mondo di 37Comunicazione. «Il nostro progetto è nato da una considerazione tanto semplice quanto fondamentale», spiegano i soci. «Quando un potenziale cliente viene da noi in agenzia, lo fa perché sta male: la comunicazione della sua attività non esprime al meglio i valori aziendali, non ha la visibilità che merita o, soprattutto, non fattura abbastanza. E noi abbiamo il dovere quasi “deontologico” di salvarla. In che modo? Esattamente come fa un medico col suo paziente: con l’ascolto attento dei suoi “dolori” e delle sue esigenze, col check-up completo per individuare l’esatta causa e con la cura strategica, attraverso la somministrazione massiccia e costante del farmaco Creativina».

Creativina richiama in tutto e per tutto una medicina, dalla scatola al bugiardino, mantenendo la coerenza anche per quanto riguarda il copy: dalla categoria farmacoterapeutica alle avvertenze, passando per indicazioni terapeutiche, interazioni e posologia, c’è un continuo richiamo al linguaggio medico in chiave ironica.

Il premio Agorà

Creato in Sicilia nel 1986 dal Club Dirigenti Marketing, con lo scopo di valorizzare e incentivare la comunicazione pubblicitaria, il Premio Agorà è il Premio Nazionale per la Pubblicità unico nel panorama pubblicitario italiano perché premia le campagne pubblicitarie, ma premia anche le agenzie che si distinguono per originalità, strategie e pianificazione.

Per partecipare al Premio Agorà per la Pubblicità le agenzie devono rispondere a precisi criteri di qualità, appartenere a un’organizzazione riconosciuta e presentare gli obiettivi e le strategie a cui mirare con i progetti creativi di comunicazione.

Nelle precedenti edizioni sono state premiate, fra le altre, importanti agenzie come il Gruppo Roncaglia, Armando Testa e ADMCOM, con campagne che si sono rivelate successi nazionali e internazionali destinati a far parte della storia della pubblicità italiana.

37Comunicazione

L’agenzia, con sede a Cagliari, da tre anni lavora a livello nazionale con clienti di vari settori, per progetti di rebranding e comunicazione integrata, sempre originali, innovativi e di successo.

Fondata da 3 soci, adesso è una squadra di 7 persone: l’agenzia di comunicazione integrata 37Comunicazione è formata da professionisti specializzati in graphic design, web development, copywriting, digital marketing, social media content management e ufficio stampa & more.

Tra gli ultimi progetti dell’agenzia, la comunicazione integrata per importanti realtà nazionali come Dental Coach Solutions e il rebranding di cliniche odontoiatriche come Excellence (Bergamo), Dental Clinic (Sciacca, Sicilia), Dental Più Roma e il Gruppo Élite Odontoiatrica, con particolare focus sulla prestigiosa clinica di Foro Buonaparte a Milano.

A livello regionale, alcuni fra i progetti di successo sono la comunicazione integrata per Cagliari, say Cheese!, ideato e promosso dalla Camera di Commercio di Cagliari attraverso la sua Azienda Speciale Centro Servizi Promozionali per le Imprese; il branding del business hotel Piccolo Feudo del gruppo Cellino e il packaging design per il marchio Sulky Liquori, che ha ricevuto la Menzione Speciale nella categoria Distillati e Liquori durante l’ultima edizione dei Sardinia Food Awards.

«Ricevere il Premio Agorà ci lusinga e ci dà la conferma di ciò che sosteniamo da sempre: col lavoro duro, costante, strategico e creativo, i risultati arrivano – spiegano i soci di 37Comunicazione – ma soprattutto ci dà lo stimolo a fare sempre di più e sempre meglio, per noi e per tutti i nostri clienti».

