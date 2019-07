Cagliari: Barella-Inter è quasi fatta

Quasi fatta per il passaggio del centrocampista del Cagliari Nicolò Barella all'Inter: il gioiellino azzurro, in permesso per le ultime fatiche con la maglia dell'under 21, potrebbe raggiungere presto i suoi nuovi compagni nel ritiro nerazzurro a Lugano. Decisivo - ma si attende l'ufficializzazione - l'incontro tra i vertici dei club di ieri sera: l'affare potrebbe essere chiuso per una cifra che si aggira intorno ai 45 milioni. Una via di mezzo, insomma, tra l'iniziale proposta dell'Inter e la richiesta del Cagliari. Un'intesa da raggiungere nel più breve tempo possibile: l'allenatore dei nerazzurri, Antonio Conte, vuole immediatamente a disposizione il giocatore perché lo ritiene elemento indispensabile per il suo centrocampo. Ha fretta anche il Cagliari, però, perché le strategie di mercato del club rossoblù dipendono proprio dalla conclusione della cessione del suo giocatore più richiesto.