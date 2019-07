Cagliari, 87enne investito sulle strisce in viale Regina Margherita da una Focus in retromarcia

Cagliari, 87 enne investito in viale regina Margherita da una Focus in retromarcia. Una Ford Focus condotta da un 33enne, mentre faceva retromarcia nel viale Regina Margherita, per accedere ad uno stallo di sosta, ha investito un pedone intento ad attraversare la strada sulle strisce pedonali. Il pedone un 87enne di Cagliari, è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato al P.S. dell’ospedale Marino con assegnato codice giallo. Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi di legge.

