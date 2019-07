Quartu, investita e uccisa a Pitz’e Serra: non ce l’ha fatta la donna ferita, il semaforo era spento da tempo. Gravissimo incidente questa mattina a Quartu, un pedone è stato travolto da un’auto mentre attraversava sulle strisce pedonali tra via Portogallo e Pitz’e Serra. La donna soccorsa dal 118 è stata trasportata in condizioni molto critiche al Brotzu, poi sarebbe morta poco dopo l’arrivo in ospedale. Secondo alcune segnalazioni pare che l’impianto semaforico sia spento da diversi giorni.

L'articolo Quartu, investita e uccisa a Pitz’e Serra: non ce l’ha fatta la donna ferita, il semaforo era spento da tempo proviene da Casteddu On line.