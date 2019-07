Rogo vicino Alghero,in volo il SuperPuma

Un vasto incendio in località "Sa rocca pinta", nelle campagne di Villanova Monteleone (Sassari), vicino ad Alghero, ha richiesto l'intervento di un elicottero partito da Bosa (Oristano) e di un Super Puma partito da Carbonia (Sud Sardegna). La protezione civile ha innalzato il livello di guardia perché il forte vento rischia di far espandere l'area interessata dal rogo. Al momento la situazione sembra sotto controllo e, dopo una attenta valutazione, le forze in campo hanno escluso la necessità di far evacuare la vicina spiaggia della Speranza, frequentatissima dai turisti di Alghero e dell'hinterland.