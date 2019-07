Due incendi in corso a Pula e Villanova Monteleone: in azione anche il super puma

Ancora fiamme in Sardegna. Il Corpo Forestale e di vigilanza ambientale sta intervenendo, con l’ausilio di due elicotteri leggeri provenienti dalla base di Bosa ed Anela e il Super Puma proveniente da Fenosu, per un incendio in località nelle campagne di Villanova Monteleone. Fiamme anche a Pula dove per lo spegnimento sta intervenendo l’elicottero proveniente dalla vicina base locale.

