“Contus in sa cotti”: a Nurachi tre serate dedicate al teatro nelle notti d’estate

Anche una gara di poesia, valida per la finale regionale, tra poeti, scrittori e performers della parola

A Nurachi, tre rappresentazioni teatrali dedicate alla poesia e al teatro, con “Contus in sa cotti”.

A partire da venerdì 12 luglio, l’iniziativa, coordinata dall’artista e maestra di teatro Sara Giglio, in collaborazione con Claudio Zucca, avrà il patrocinio del Comune di Nurachi e del Centro Commerciale Naturale, e si volgerà nella suggestiva e affascinante corte del museo Peppetto Pau, in via Dante 26.

La manifestazione, che punta, in futuro, a coinvolgere le più importanti scuole teatrali italiane, proporrà, per i mesi di luglio e agosto, tre rappresentazioni con il coinvolgimento di attori e poeti.

La prima serata, venerdì 12 luglio, è dedicata a “Lulù Courage. Il paradiso può attendere”, monologo teatrale di Edda Gaber.

Venerdì 2 agosto una sfida a suon di parole con la Gara di Poetry Slam, valida per la finale regionale, che vedrà competere poeti, scrittori e performers della parola.

Ultimo appuntamento martedì 23 agosto con il “Sililoquio tra Alfonsina Strada, unica donna al giro dìItalia del 1924, e Gesù”, a cura di Eugenio Sideri, Michela Perinelli e Franco D’Amico.