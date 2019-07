Cagliari, chiuso definitivamente il “circolo dello spaccio”

Chiuso definitivamente un circolo privato in via Rossini. In realtà la prima chiusura risale a gennaio 2017 quando i poliziotti della Squadra Mobile, nell’ambito di mirati servizi per il contrasto allo spaccio delle sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto due dipendenti per il reato di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti all’interno del locale. Allora il Questore aveva sospeso l’attività di somministrazione di alimenti e bevande per 30 giorni.

Nuovamente, nel giugno scorso il Questore di Cagliari, Pierluigi d’Angelo, aveva sospeso per un mese l’attività di somministrazione di alimenti e bevande poiché gli investigatori della Squadra Mobile, al termine di un’attività investigativa, avevano sorpreso il gestore in possesso di circa 36 grammi di cocaina, 50 grammi di hascisc e denaro suddiviso in banconote di piccolo taglio. Sulla base di questi elementi, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli per l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana, il Sindaco di Cagliari ha disposto la definitiva chiusura del circolo, affidandone l’esecuzione alla Polizia Municipale.

Nel corso di tali controlli, in un negozio di vicinato, gestito da un cittadino pakistano situato in Via Maddalena, il personale della Squadra Amministrativa della Divisione P.A.S.I ha accertato che il gestore non aveva interrotto la somministrazione di bevande alcoliche prevista obbligatoriamente dopo le ore 24. Per tale violazione è stata comminata una sanzione amministrativa dell’importo di 6666 euro e sospeso il titolo autorizzatorio per l’esercizio dell’attività di vicinato per la durata di sette giorni. Si è trattato di un controllo effettuato a distanza di quattro mesi da un precedente analogo controllo eseguito dalla Polizia Municipale.

