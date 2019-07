Non solo musica a Dromos, c’è anche una mostra sulla metropolitana di Londra Al Parco dei suoni un’immaginaria linea ferroviaria racconterà i protagonisti di Woodstock

Confidenzialmente chiamata The Tube dai londinesi, la più antica rete metropolitana di Londra e, ancor oggi, una delle più estese al mondo. Le sue ramificazioni, i suoi incroci e il geniale schema grafico ideato nel lontano 1931 da Harry Beck e l’inconfondibile roundel, sono stati scelti come impianto simbolico e visivo per la mostra ART TUBE, da Woodstock alla Luna. Inaugurata il 4 luglio, è visitabile nei suggestivi spazi del Parco dei Suoni di Riola Sardo.

Inserita nel cartellone di Dromos, a cura di Paolo Curreli e Antonio Manca, farà da contrappunto visivo, documentario e sonoro al ricco calendario musicale promosso da Rete Sinis e da Dromos Festival per l’estate 2019.

Un viaggio che ha le sue radici nel secondo dopoguerra e che si dipana attraverso un’immaginaria linea ferroviaria, una metropolitana che attraversa diverse stazioni fondamentali, facendo salire e incontrare tanti viaggiatori.

Un percorso visivo e immediato scandito dalle immagini delle cover degli album di quei musicisti che, proprio a Woodstock, si sono riuniti trasformando quella “fermata” in epocale, generazionale e fondante. Un viaggio che ognuno può ripercorrere, scendendo e salendo, guardando e ascoltando e suggerendo nuove linee.

Tanti i compagni di viaggio inaspettati, in questo percorso della e nella memoria: Allen Ginsberg, Jack Kerouac, Gregory Corso, Robert Frank, William S. Burroughs, i protagonisti della Beat Generation, padri o fratelli di Bob Dylan, di Patti Smith, di Jim Morrison, di Ray Manzarek e di tanti altri. Sono il seme di movimenti culturali, di protesta e di costume che avrebbero coinvolto tutto l’Occidente, e le ripercussioni nella musica furono importanti quanto quelle del movimento Hippy nato a San Francisco da una costola della Beat Generation.

Martedì, 9 luglio 2019

L'articolo Non solo musica a Dromos, c’è anche una mostra sulla metropolitana di Londra sembra essere il primo su LinkOristano.it.