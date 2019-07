Omicidio del lago. Fodde: “Mi pento”

Ha rotto un lungo silenzio e si è detto pentito, Cristian Fodde, il giovane di Ghilarza accusato di essere l’esecutore materiale dell’omicidio di Manuel Careddu, il giovane diciottenne di Macomer assassinato in riva al lago Omodeo lo scorso 11 settembre e il cui corpo venne ritrovato sepolto, un mese dopo, tra le campagne di Ghilarza e Aidomaggiore. Fodde ha reso una breve dichiarazioni spontanea ieri mattina durante l’udienza del rito abbreviato davanti al giudice delle udienze preliminari del Tribunale di Oristano Silvia Palmas. Ha detto di aver rovinato la vita del giovane Manuel, la sua e quella di tante altre famiglie.

I legali di parte civile, gli avvocati Gianfranco Piscitelli e Luciano Rubattu hanno chiesto, comunque, pene pesanti per gli imputati (oltre a Fodde, Riccardo Carta e Matteo Satta, anche loro di Ghilarza) e risarcimenti di diverse centinaia di migliaia di euro, evidenziando la brutalità dimostrata nell’esecuzione dell’omicidio. Il difensore di Fodde, Aurelio Schintu, ha chiesto, invece, il minimo della pena, puntando molto sull’uso di sostanze stupefacenti che avrebbe condizionato l’operato del giovane.

L’avvocato Antonello Spada, difensore di Matteo Satta, ha ribadito, infine, com il giovane non possa essere accusato di concorso in omicidio perché il suo un ruolo marginale, consistito nell’aver custodito i telefoni cellulari degli amici.

Martedì, 9 luglio 2019

