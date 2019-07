Cagliari, chiuse in un sacco e gettate nella spazzatura: dopo le cure tre civette riprendono il volo

Chiuse in sacco e gettate nella spazzatura. Avrebbero fatto un’orrenda fine tre povere civette se non fosse stato per l’intervento dei vigili del fuoco che dieci giorni fa le hanno salvate e portate in un clinica veterinaria cagliaritana. “Sono state curate e alimentate e finalmente rimesse in libertà. Hanno preso il volo nella zona del parco di Gutturu Mannu” scrivono gli angeli della clinica San Giuseppe.

Guardate il video