Notte di fuoco a Sestu, incendi in diverse zone: minacciate dalle fiamme alcune case

I Vigili del Fuoco del Comando provinciale sono intervenuti nella notte a Sestu per diversi incendi in alcune aree periferiche e zone di campagna che hanno interessato vegetazione, sterpaglie e canneti. I roghi si sono sviluppati nei pressi della SP4, tra via Tiberio e via Caracalla e in un’area dei pressi di via Costantino Imperatore dove le fiamme hanno rischiato di propagarsi anche ad alcune case.

La Sala operativa ha inviato due squadre di Pronto intervento che, insieme a volontari antincendio della Protezione civile, hanno domato le fiamme mettendo in sicurezza le aree coinvolte ed evitando la loro propagazione a edifici e abitazioni nelle vicinanze.

