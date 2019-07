Treviso-Cagliari, volo cancellato nella notte: decine di sardi bloccati in aeroporto. La scena si ripete, come a maggio: volo Ryanair per Cagliari da Treviso annullato, la beffa per tanti sardi costretti a dormire in aeroporto o in hotel. Il maltempo che si è abbattuto sul Veneto ha portato ancora una volta alla cancellazione del volo. Il racconto in diretta di Riccardo Mereu: “Una vera odissea per noi, con anziani e bambini buttati al caldo, ancora una volta i sardi sono i più penalizzati: ci hanno comunicato solo alle 23 che il volo era cancellato. Io partirò per Loinate alle 5 di mattina in treno, altri andranno negli hotel messi a disposizione dalla compagnia aerea. Chi aveva il bagaglio è stato invitato a riprenderlo e ad abbandonare l’area dello scalo. In tutto, compreso il volo per Bari ugualmente annullato, circa seicento persone disperate con un caldo rovente nella notte”.

L'articolo Treviso-Cagliari, volo cancellato nella notte: decine di sardi bloccati in aeroporto proviene da Casteddu On line.