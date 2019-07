Truzzu scrive al premier Conte: “Sblocchiamo il Porto canale di Cagliari”

Sblocchiamo il Porto Canale di Cagliari. Oggi ho scritto al Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte”. Così su facebook il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu.

“Domani a Roma sarà un giorno cruciale per il futuro dello scalo e dello sviluppo della nostra città e della Sardegna, che non può essere slegato dallo sviluppo del porto del capoluogo.

Superiamo i vincoli che bloccano le attività senza neanche più difendere il territorio. Chiediamo, invece, un nuova autorizzazione paesaggistica che veramente consenta di salvare i posti di lavoro, garantendo la crescita nel rispetto del paesaggio e dell’ambiente.

Un sindaco può far poco per creare occupazione. Ma vi prometto che ogni possibile azione mi sia consentita io la attuerò nei confronti di chiunque, da subito e ogni volta che sarà necessario, per portare lavoro a Cagliari e far crescere le opportunità per tutti”

