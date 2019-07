Entro l’anno i primi allacci alla rete del metano? Attesa per quello che potrebbe essere uno storico traguardo in Sardegna. L’intervento dell’assessore Pili

Gli allacci delle prime utenze per il gas naturale in Sardegna potrebbero essere effettuati entro la fine di quest’anno. I cantieri per la realizzazione delle reti di distribuzione, che si snoderanno in oltre duemila chilometri sul territorio sardo, sono a buon punto in molti comuni, anche grazie agli investimenti di imprese private, che per ora si attestano in oltre 500 milioni di euro. L’obiettivo è di poter abbattere il costo dell’energia.

Il tema è stato al centro di un incontro dal tema ‘Il gas naturale per dare nuova energia alla Sardegna: i benefici per comunità e territorio’, promosso da ‘Fb associati – Advocacy and lobbying’, in collaborazione con Confindustria Sardegna, per questo pomeriggio, a Cagliari.

“Il metano, oltre a essere un’opportunità – ha sottolineato il presidente di Confindustria, Maurizio De Pascale – rappresenta una necessità per la Sardegna, perché è quella fonte energetica che può consentire alla nostra Isola di partire con dei risparmi che, per quanto riguarda le famiglie e attività industriali ed economico-produttiva, possiamo quantificare con oltre 400 milioni di euro all’anno. Ci sono investimenti in atto, da parte di società private, per oltre 500 milioni di euro che si sommano ai circa 200 milioni della Regione, già in campo da anni. Nel giro di due anni al massimo, ipotizziamo di realizzare la distribuzione delle reti in tutta la Sardegna”.

Anita Pili, assessore regionale dell’Industria, a proposito della realizzazione della dorsale e delle reti di distribuzione del gas, ha messo in evidenza come sia in atto “un’interlocuzione con il governo nazionale affinché si capisca la necessità di costruire la dorsale per il gas, che garantirebbe l’autosufficienza anche delle attività industriali”.

“Stiamo interloquendo con il sottosegretario dello Sviluppo economico”, ha dichiarato l’assessore Pili. “Lui, per il 2025 vede una Sardegna pronta ad accogliere un intero sistema, retto da energie prodotte con fonti rinnovabili. Oggi il fabbisogno energetico rappresentato dalle fonti rinnovabili si attesta al 30% e, da qui al 2025, riuscire a coprirlo al 100% ci sembra eccessivo e non realizzabile. Anche perché un sistema solo con rinnovabili ora non potrebbe garantire la continuità di energia per gli stabilimenti industriali. La strada oggi è di avere un sistema che si regge con rinnovabili, la dorsale e i depositi costieri”.

A proposito dei rapporti con il governo nazionale, Pili ha precisato che non c’è stato alcun incontro ufficiale per adesso. “Ho avuto un incontro ufficioso con il sottosegretario – ha affermato l’assessore – e stiamo lavorando a una relazione che evidenzi una condizione della Regione e l’impossibilità ad avere il phase out del carbone al 2025. Abbiamo trasmesso le osservazioni dove si evidenzia la necessita di trasferirlo al 2030”.

“La scelta del gas naturale”, ha concluso l’assessore all’industria Anita Pili, “è una scelta per le nostre comunità, che consentirà, con un giusto equilibrio tra dorsale e depositi costieri, di garantire l’approviggionamento alle famiglie e all’industria sarda. Il ruolo del governo regionale sarà fondamentale nella tutela dei consumatori attraverso la garanzia di una tariffa competitiva”. (Agi)

Lunedì, 8 luglio 2019

L'articolo Entro l’anno i primi allacci alla rete del metano? sembra essere il primo su LinkOristano.it.