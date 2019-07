La musica dei Queen al Sardegna Pride: Brian May saluta il corteo di Cagliari

We will rock you e I want the break free cantate a squarciagola al Sardinia Pride di Cagliari. I video della manifestazione sono stati postati da Brian May nel proprio profilo Instagram. Il celebre chitarrista della band di Freddie Mercury ha dichiarato: “Orgoglioso di far parte delle celebrazioni! Siate felice, forti e orgogliosi. E grazie”

