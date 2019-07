Ultimamente spuntano discariche come funghi a Cagliari. Ma questo purtroppo, si sa, non è una novità. L’ultima avvistata a Calamosca nella strada che porta al faro. A inviarci l’immagine che deturpa il paesaggio un nostro lettore “Proprio un bel biglietto da visita per i turisti”. Fra i cumuli di spazzatura anche un vecchio televisore.

L'articolo Cagliari, spuntano discariche come funghi anche a Calamosca: “Bel biglietto da visita” proviene da Casteddu On line.