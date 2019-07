Tennis: podio anche per il TC70 di Oristano con Francesco Carboni

Il caldo torrido di questo weekend non ha tolto energia ai giovanissimi partecipanti del Torneo Sartiglia, Trofeo Oristano Città europea dello sport di Tennis, organizzato dal T.C.70 nell’impianto di Torre Grande, che hanno dato vita ad una settimana di gare intense sia a livello agonistico sia tecnico.

Nella categoria under 14 femminile ha vinto Beatrice Zucca del Tc Cagliari, in quella maschile a trionfare è stato Nicolò Serra del TC Alghero.

Nella categoria Under 12 femminile vince Cristina Pili (Green Village – Tortolì), maschile Filippo Avvantaggiato (C. Tennis degli Ulivi – Lecce).

Fra gli Under 10 successo per Ludovica Satta (TC Nuoro) e Nicolò Porcedda (Sporting Quartu).

Nella categoria Under 8 primo posto per Francesco Carboni (TC 70 Oristano).

Il Torneo Sartiglia ha assunto valenza nazionale e ha coinvolto oltre 80 giovani atleti, fra i quali molti provenienti dalla penisola, ma anche tanti sardi, che si sono contesi la terza edizione del torneo, quest’anno inserito negli avvenimenti di Oristano città europea dello sport.

“Nonostante il grande caldo”, dice il Presidente del Tennis Club 70, Gianfilippo Uda, “il torneo è stato molto piacevole e il livello tecnico molto alto, con ragazzi adeguatamente preparati per un torneo di questa importanza. Da quello che abbiamo visto sono convinto che fra questi ci siano alcuni potenziali campioncini che potremmo vedere impegnati in futuro a buoni livelli”.

“Le classifiche finali del torneo”, aggiunde Gianfilippo Uda, “servono a migliorare le posizioni degli atleti nei successivi tornei, per essere maggiormente avvantaggiati”.

Per Francesco Pinna, Assessore allo sport del Comune di Oristano, che ha patrocinato l’evento “lo spirito del torneo di tennis del Tc70 incarna la filosofia di Oristano Città Europea dello Sport, che ha come fine principale quello della diffusione della pratica sportiva sia per il benessere fisico, sia per riportare i giovani verso un sano stile di vita allontanandoli dalla noia quotidiana che non è mai alleata del corretto sviluppo psicofisico dei nostri giovani”.

A fine torneo sono stati assegnati i titoli e consegnate le coppe ai vincitori e ai secondi classificati di ogni categoria.

I Premiati: Categoria Under 8 Francesco Carboni (Tc70 Or) – Daniele Cuozzo (Tc70 Or), Categoria Under 10 Femminile Ludovica Satta (Tc Nuoro) – Giorgia Rosa Rossi (Tc Terranova Olbia), Categoria Under 10 Maschile Niccolò Porcedda (Sporting Quartu) – Michele Faedda (Tc70 Or), Categoria Under 12 Femminile Cristina Pili (Green Village – Tortolì) – Irene Sanna (Tc Terranova Olbia), Categoria Under 12 Maschile Filippo Avvantaggiato (Ct degli Ulivi – Lecce) – Giacomo Mangionello (Ct degli Ulivi – Lecce), Categoria Under 14 Femminile Beatrice Zucca (Tc Cagliari) – Valeria Antozzi (s.c. Nino Bixio Piacenza), Categoria Under 14 Maschile Niccolò Serra (Tc Alghero) – Leonardo Spano (Tc Ghilarza).

Lunedì, 8 luglio 2019

