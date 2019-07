Un super Saturno nel cielo di luglio: il “signore degli anelli” sarà visibile a occhio nudo

Tutti con gli occhi all’insù martedì nove luglio. Il motivo? Saturno darà spettacolo, sì perché sarà visibile tutta la notte anche a occhio nudo. “Alle 19:00 si troverà in opposizione, sarà cioè opposto al Sole rispetto alla Terra, un particolare allineamento (periodico) grazie al quale il “Signore degli Anelli” risulterà più vicino, luminoso e dunque più bello da vedere nel cielo – spiega Scienze Fanpage . “Sarà il giorno migliore di tutto il 2019 per “mettere nel mirino” il gigante gassoso, secondo solo a Giove per dimensioni nel Sistema solare”. Sarà possibile cogliere i dettagli dei suoi magnifici anelli con un telescopio.

