Vino: Siddúra punta su Russia e Oriente

(ANSA) - CAGLIARI, 8 LUG - Siddúra punta su Mosca, Hong Kong e Singapore. Russia e Oriente sono i mercati a cui si rivolge la cantina di Luogosanto, premiata di recente con il Platino al Decanter di Londra per il Bèru, vermentino Docg superiore.

L'Italia è il Paese che esporta più vino in Russia e le vendite sono in costante aumento, con un incremento del 14 % solo nell'ultimo anno. Nel 2018 il valore delle esportazioni verso la Russia è stato calcolato in 262 milioni di euro. La cantina gallurese ha deciso di puntare su questo mercato attraverso packaging, comunicazione e qualità del prodotto. "E' un mercato molto interessante. I russi da diversi anni hanno scoperto la Sardegna - spiega l'amministratore delegato Massimo Ruggero - il suo ambiente integro e la qualità dei suoi vini.

Ritrovano la loro identità, di un popolo forte e deciso, nei vini prodotti in Sardegna".

Siddùra nel 2018 ha iniziato il suo viaggio verso est grazie alla partnership con un forte importatore specializzato nel mercato giapponese. L'accordo è ormai operativo. Ma le ambizioni commerciali della cantina di Luogosanto non si fermano a Tokyo e dintorni: ci sono almeno altri due snodi fondamentali su cui lavorare, Hong Kong e Singapore.

Marco Montali, delegato alle attività dell'export per Siddùra spiega: "siamo già attivi in America del Nord e, da alcuni mesi, in Giappone. L'obiettivo da raggiungere entro quest'anno è consolidare il mercato nipponico e entrare in luoghi dove esiste da tempo una importante cultura del vino, come Hong Kong e Singapore. Anche la Corea del Sud, con la giusta strategia, può essere molto interessante: la richiesta di vino di qualità non manca".

E poi c'è la Cina. "Il mercato cinese - precisa Ruggero - è influenzato soprattutto dalla notorietà del brand, l'Italia sta facendo passi avanti, ma i vini sardi sono ancora tutti da scoprire". (ANSA).