Sussidi per le persone con disabilità: come presentare le domande

Tutte le informazioni utili

Sono aperti i termini per la presentazione delle domande al programma attuativo regionale “Dopo di noi” per persone con disabilità grave e prive del sostegno familiare.

L’obiettivo principale del Programma “Dopo di Noi” è di promuovere la realizzazione di progetti e servizi necessari allo sviluppo di modalità di vita indipendente e soluzioni abitative autonome per persone con disabilità grave attraverso un sistema diffuso e articolato di servizi e interventi.

I beneficiari degli interventi e dei servizi sono le persone di età compresa tra 18 e 64 anni con disabilità grave, residenti nel distretto Ambito PLUS Oristano, comprese quelle intellettive e del neurosviluppo, riconosciute ai sensi dell’art. 3 comma 3 della L. 104/1992, prive del sostegno familiare la cui disabilità non è conseguente al naturale invecchiamento o patologie connesse alla senilità.

La domanda dovrà essere redatta utilizzando l’apposito modulo (pubblicato insieme alla documentazione integrale sul sito istituzionale www.comune.oristano.it) e presentata entro il 16 settembre prossimo all’Ufficio del Servizio Sociale del Comune di residenza che successivamente avrà cura di trasmetterne copia all’Ufficio di Piano del PLUS ORISTANO all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. entro il 30.09.2019.

Alla domanda di ammissione al progetto personalizzato L.112/2016 e all’informativa sulla privacy dovrà essere allegata obbligatoriamente la certificazione ISEE socio-sanitaria, copia verbale riconoscimento L.104/92 e qualora il richiedente ne sia in possesso o sia in grado di produrli anche altri due documenti: – Allegato A – Domanda di ammissione Legge 112/2016: profilo di funzionamento; – Allegato B – Domanda di ammissione Legge 112/2016: scheda di valutazione delle autonomie.

Per qualsiasi informazione e chiarimento è possibile contattare il Comune di residenza o l’Ufficio di Piano del PLUS ORISTANO tramite gli operatori di riferimento: Assistente Sociale Marina Rivieccio – Comune di Oristano tel. 0783/791281 Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. ; Assistente Sociale Francesca Mulargia – (Sub Ambito Cabra, Santa Giusta, Riola Sardo, Nurachi, Baratili S.Pietro, Palmas Arborea) tel. 0783/397205 Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. ; Assistente Sociale Angelica Perdighe – (Sub Ambito Allai, Bauladu, Milis, Narbolia, Ollastra, Samugheo, San Vero Milis, Siamaggiore, Siamanna, Siapiccia, Simaxis, Solarussa, Tramatza, Villanova Truschedu, Villaurbana, Zeddiani, Zerfaliu) tel. 0783/460116 – 0783/4069206 Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

Lunedì, 8 luglio 2019

