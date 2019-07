Il nonno lascia la nipotina a penzoloni in crociera, lei cade e muore: dramma sulla Royal Caribbean. Una terribile tragedia, una crociera che diventa mortale. Lui, il nonno giocando con la nipotina la tiene sospesa in aria sul ponte. Poi la bimba le è scivolata dalle mani, è caduta ed è morta: la piccola, di origine indiana, aveva appena 18 mesi. La crociera stava per attraccare al porto di San Juan, nelle acqua di Porto Rico, quando si è consumato il dramma.

L'articolo Il nonno lascia la nipotina a penzoloni in crociera, lei cade e muore: dramma sulla Royal Caribbean proviene da Casteddu On line.