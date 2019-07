Cagliari, entra nel ristorante con la scusa di prenotare un tavolo e ruba l’incasso di mille euro

Cagliari. Con la scusa di dover prenotare un tavolo, si è introdotta domenica, nel tardo pomeriggio, nel ristorante Chent’annos di via Sardegna. Ha approfittato di un momento di distrazione del dipendente, allontanatosi per recuperare l’agenda per segnare la prenotazione, e in un attimo ha portato via l’incasso della sera prima che era custodito in una busta vicino alla cassa. Circa un migliaio di euro. Poi uscendo da una porta secondaria è sgattaiolata via. Le immagini del servizio di video sorveglianza del locale immortalano il furto. Il titolare del ristorante Fabio Mirigliani, ha denunciato il fatto prima via facebook invitando la donna a riportare il maltolto e poi recandosi alla polizia.

“Pare sia una persona ben nota alle forze dell’ordine – racconta Mirigliani – ci sono arrivate parecchie segnalazioni. Io non ho speranze di recuperare il danaro però almeno posso avvertire i miei colleghi di stare all’erta”.

