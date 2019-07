CALCIO, Al via il preritiro del Cagliari ad Aritzo

Il Cagliari si è radunato questa mattina ad Asseminello per l’inizio della nuova stagione. Trasferimento immediato ad Aritzo, dove i rossoblu trascorreranno qualche giorno prima della partenza per Pejo.

Si comincia. Il Cagliari di Rolando Maran spalanca le finestre alla nuova stagione sportiva 2019-20. Vacanze terminate – non per tutti, come vedremo – e raduno questa mattina presso il centro sportivo di Asseminello. Dopo il trasferimento in pullman, giocatori e staff tecnico sono arrivati nella cittadina nuorese di Aritzo, che li ospiterà fino a giovedì. Una tradizione che si rinnova, per il quinto anno consecutivo, con una piccola realtà anche stavolta vestita di rossoblu per accogliere la compagine di Serie A.

Assenti. Sono 27 i giocatori convocati dall’allenatore trentino per questa prima tranche del precampionato. Portieri: Cragno, Rafael, Aresti, Ciocci. Difensori: Cacciatore, Ceppitelli, Klavan, Lykogiannis, Pajac, Pinna, Pisacane, Walukiewicz. Centrocampisti: Biancu, Birsa, Bradaric, Caligara, Castro, Cigarini, Deiola, Ionita, Oliva. Attaccanti: Cerri, Despodov, Han, João Pedro, Pavoletti, Ragatzu. Assenti Romagna e Barella (ancora in vacanza dopo l’Europeo Under 21), l’infortunato Faragò oltre ad alcuni rientranti dal prestito che difficilmente rimarranno in rosa: Farias, Giannetti e Capello. Il primo innesto stagionale, il difensore Federico Mattiello, sta sostenendo gli ultimi accertamenti medici prima della firma del contratto. Il gruppo svolgerà alle 17 il primo allenamento allo Stadio del Vento.

Staff tecnico. Completa la “spedizione” lo staff tecnico, così composto: Rolando Maran (allenatore), Christian Maraner (vice allenatore), Ivan Moretto (collaboratore tecnico), Andrea Tonelli (collaboratore tecnico), Roberto De Bellis (preparatore atletico), Giuseppe Allegra (preparatore atletico), Francesco Fois (preparatore atletico), Walter Bressan (preparatori dei portieri), Gianluca Maran (match analyst).

Staff medico-sanitario. Mauro Mannoni (medico sociale), Salvatore Congiu (fisioterapista), Simone Ruggiu (fisioterapista), Marco Cabitza (fisioterapista settore giovanile).

Dirigenti accompagnatori. Marcello Carli (direttore sportivo), Andrea Cossu (area tecnica), Alessandro Steri (team manager), Federica Vargiu (responsabile marketing e comunicazione), Paolo Vallone (responsabile ufficio stampa), Simone Ariu (social media manager).

Magazzinieri. Suresh Warnakulasuriyage e Tonino Deidda.

Fabio Ornano

(admaioramedia.it)