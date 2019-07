Nel Cagliaritano caldo record e 40 gradi, ma arriva il maestrale: le temperature diminuiranno di parecchi gradi. Ecco le previsioni aggiornate degli esperti di Meteo Sardegna: “Prima l’ondata di calore africano, poi il Maestrale. Maestrale che come sempre ha innescate quell’azione orografica e di compressione adiabatica tale da esaltare l’aumento delle temperature. Non è un caso, quindi, che domenica sono stati abbondantemente superati 40°C in varie zone del sud Sardegna e in modo particolare nel cagliaritano. Addirittura alcune misurazioni hanno evidenziato valori attorno a 45°C, il ché non capita certo tutti i giorni.

Oggi sarà un’altra giornata campale proprio perché continuerà a soffiare il Maestrale. Localmente continueremo a superare 40°C, più o meno nelle stesse zone di ieri. Purtroppo col vento si ripresentano gli incendi, o meglio, il vento arma la mano criminale dei piromani. Va detto che il Maestrale è intervenuto a seguito dello spostamento dell’Alta Pressione un po’ più a ovest, sbilanciamento occidentale che sarà via via più evidente e percepibile nei prossimi giorni.

Difatti le temperature diminuiranno, di parecchi gradi. A partire dal 10 luglio, quindi dalla giornata di mercoledì, la colonnina di mercurio si dirigerà gradualmente verso valori più consoni al periodo. Avremo una seconda parte della settimana all’insegna della stabilità estiva e sicuramente meno calda”. Aggiornamenti costanti per tutta la settimana sul sito www.meteosardegna.it.

