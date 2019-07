Grosso ramo finisce su un’auto in sosta, paura nel centro di Oristano

Allarme stamane in piazza Mariano, a Oristano, per la caduta di un grosso ramo da un albero, finito sopra un’auto in sosta, che è rimasta danneggiata.

ùFortunatamente l’incidente non ha causato danni a persone.

La disavventura ha avuto per protagonista un termoidraulico che quando è andato a riprendere l’auto parcheggiata in uno stallo ha avuto l’amara sorpresa. La caduta del ramo, in assenza di vento, può far pensare a un’insufficiente manutenzione delle alberature.