Cagliari piange Giuseppina Seddone: psicologa cade dalle scale per un malore e muore

Cagliari piange Giuseppina Seddone, psicologa per un malore cade dalle scale e muore. Una tragedia terribile per tutti quelli che la conoscevano e stimavano: Giuseppina Seddone, psicologa 67enne moglie di un medico del Policlinico, è morto nel reparto di Rianimazione del Brotzu due giorni dopo la fatale caduta dalle scale nella sua abitazione cagliaritana, avvenuta quasi certamente a causa di un malore improvviso. La donna era stata anche candidata alle ultime elezioni comunali nella lista Verdes di Angelo Cremone. Aveva lavorato per anni all’assessorato regionale alla Sanità e all’Anmil: i medici hanno tentato disperatamente di salvarla in 48 ore col batticuore, ma purtroppo per lei non c’è stato niente da fare.

