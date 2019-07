Cagliari, picchia la moglie e la figlia minore: 40enne arrestato dai carabinieri. Ieri mattina intorno alle 5 i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia CC di Cagliari hanno arrestato per i reati di resistenza pubblico ufficiale, lesioni personali, porto di armi e maltrattamenti in famiglia, un disoccupato di Cagliari ma residente ad Elmas, Christian Carta, classe 1979. Infatti, intorno alle tre di notte i carabinieri avevano ricevuto una segnalazione relativamente a un’aggressione da parte del Carta nei confronti della propria moglie convivente. Giunti sul posto, i militari constatavano l’evidente stato di agitazione psicofisica dell’uomo, verosimilmente dovuta ad un abuso di sostanze alcoliche, il quale raggiungeva il personale operante brandendo un coltello in mano, che subito gettava a terra su intimazione del personale.

I carabinieri sono entrati all’interno dell’abitazione raggiungendo la convivente della carta che, riferendo di essere stata appena aggredita dall’uomo, ha rivelato come da diversi anni quest’ultimo si era reso responsabile di diversi aggressioni fisiche anche nei confronti della figlia minore. L’uomo è stato immediatamente accompagnato presso gli uffici del comando provinciale dei carabinieri di Cagliari, dove ha pèerò opposto una forte resistenza nei confronti dei carabinieri cercando di aggredirli ripetutamente per tentare di scappare. Alla fine Carta è stato accompagnato presso la casa circondariale di Uta in attesa della convalida.

L'articolo Cagliari, picchia la moglie e la figlia minore: 40enne arrestato dai carabinieri proviene da Casteddu On line.