Cambiano i dirigenti in diverse scuole della provincia di Oristano

Cambiano i dirigenti scolastici in alcune scuole della provincia di Oristano. Sei quelli coinvolti nelle modifiche decisi dagli uffici del Ministero dell’Istruzione per il prossimo anno scolastico.

Giuseppe Scarpa lascia l’Istituto Comprensivo di Santu Lussurgiu e va a dirigere l’Istituto Comprensivo Statale Simaxis – Villaurbana.

Alessandro Cortese lascia, invece, l’Istituto Comprensivo Statale n°2 di via Bellini a Oristano per l’Istituto Comprensivo di San Vero Milis, da dove si sposta la dirigente Bonacattu Brasu, per andare a guidare l’Istituto Comprensivo di Abbassanta.

A Oristano città, Maria Giovanna Pilloni si trasferisce dal CPIA n°4 all’Istituto Comprensivo n°1 di Piazza Manno.

Restano due sedi libere in provincia: Giovanni Ibba, infattiu, lascerà l’Istituto Comprensivo di Bosa per trasferirsi a Nuoro e Luca Tedde, dall’Istituto Comprensivo di Samugheo si traferirà a Sorgono.

Lunedì, 8 luglio 2019

