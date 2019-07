Ruba cosmetici per 700 euro: donna in manette a Sassari

Sassari, la Polizia di Stato arresta una donna per furto aggravato.

Nel tardo pomeriggio di ieri, personale della Polizia di Stato, ha tratto in arresto per furto aggravato una 36nne di Sassari, con precedenti di polizia specifici.

Gli agenti della Sezione Volanti della Questura sono intervenuti presso un centro commerciale cittadino, su richiesta del direttore di un’attività che stava inseguendo una donna che aveva lasciato il negozio senza pagare della merce occultandola all’interno della borsa.

Gli operatori sono riusciti a individuarla a poca distanza dal luogo in cui era stata segnalata. La donna durante tutto il tragitto ha cercato di disfarsi di svariata merce, che ha lasciato per terra, presumibilmente per recuperarla in un secondo momento. Gli articoli, tutti prodotti di cosmesi, per un valore complessivo di circa 750 euro, sono stati recuperati e restituiti all’avente diritto.

Al momento del controllo l’arrestata ha fornito false dichiarazioni sulla propria identità personale.

