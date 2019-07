Lavori in corso lungo la Statale 131: lunga coda di auto

Per tanti automobilisti si è conclusa in auto, bloccati in coda, la calda giornata di ieri. Questa la segnalazione di un lettore che ci informa che verso le 21.30, in 131 si è formata una coda chilometrica,per lavori in corso di rifacimento del manto stradale.

Una coda chilometrica in direzione Cagliari, dall’uscita di Santa Giusta, fino all’uscita di Sant’Anna, che ha bloccato chi, ma non solo, aveva deciso di trascorrere la propria giornata al mare, cercando un rimedio alle alte temperature che hanno colpito tutta la provincia.