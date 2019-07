L’Amazzonia raccontata con le immagini di Martina Uda

Prosegue la serie di “Incontri d’autore” dell’associazione culturale di fotografia Dyaphrama

con "In Amazzonia" un reportage fotografico di Martina Uda, architetto e fotografa oristanese.

L’appuntamento è per mercoledì 10 luglio alle 21.00 presso la sede dell’associazione in via Della Conciliazione 58, a Oristano. L’evento è aperto a tutti, con ingresso libero.

Martina Uda è nata a Oristano nel 1986, si è appassionata alla fotografia a 25 anni, al termine degli studi in architettura. La professione l’ha portata in diversi paesi, tra i quali Cina, Cile e Perù. In quest’ultimo paese porta avanti insieme all’Asociación Semillas para el Desarrollo Sostenible progetti in ambito educativo, in particolare di strutture scolastiche nell’Amazzonia peruviana.

Al momento è attiva una campagna di crowdfunding per contribuire alla realizzazione del progetto “A UN PASSO DA SCUOLA!”, per costruire una residenza per studenti. Chiunque volesse aiutare con un contributo può farlo attraverso il sito web dedicato.