Via Arborea e via Aristana: contestazioni sui lavori di rifacimento

Residente in via Aristana da 15 anni, inutile dire quanto abbia accolto con piacere e sollievo la notizia – a suo tempo ampiamente divulgata ed evidenziata – dei lavori di radicale riqualificazione delle due strade che per decenni hanno ospitato il mercatino del Martedì e del Venerdì, via Arborea e via Aristana, appunto. Erano stati addirittura diffusi affascinanti render carichi di promesse, in cui si vedevano ampie sedi stradali, lussureggianti spazi verdi e piste ciclabili… Risultato? L’opera faraonica ha avuto inizio in via Arborea, ridistribuendo gli enormi spazi in modo inspiegabile e illogico, come i residenti hanno già ampiamente segnalato (riduzione della carreggiata e del numero dei parcheggi, aiuole dalla grandezza improbabile di cui mai nessuno si occuperà e destinate quindi a rimanere lande desertiche e brulle, zero piste ciclabili).

Ma l’aspetto più vergognoso l’ho constatato due giorni fa proprio davanti a casa mia, in via Aristana, quando, dopo aver assistito alle stesse modalità di lavori di via Arborea, ho visto diversi accaldatissimi operai cimentarsi nella meticolosa realizzazione DELLA NUOVA SEGNALETICA ORIZZONTALE SUL VECCHISSIMO MANTO STRADALE, sconnesso, pieno di buche, di dislivelli, con zone asfaltate anni fa accanto ad altre cementate… UN DELIRIO a cui non volevo credere!!! Spreco scandaloso di risorse finanziarie e umane, oltre che di tempo.

Voglio puntualizzare che non si tratta di un lavoro provvisorio (le strisce sarebbero state gialle e non bianche), e che con la vernice non si è badato a spese, delimitando anche minimi dettagli inutili. Questo il bilancio: via Arborea rovinata ma con un asfalto nuovo di zecca, via Aristana rovinata, con le corsie ridotte, i parcheggi ridimensionati, infiniti spazi di terra brulla che si fatica ad immaginare come potenziali spazi verdi, niente piste ciclabili e con l’ulteriore beffa del vecchio e dissestato asfalto, però finemente arricchito da un’abbagliante segnaletica nuova di zecca.

Serve aggiungere altro?

Alessandra Medde

Lunedì, 8 luglio 2019

