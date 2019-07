Chiesa arborense in festa ieri per l’insediamento del nuovo arcivescovo monsignor Roberto Carboni. In cattedrale una solenne concelebrazione alla quale hanno preso parte le autorità e tantissimi fedeli.

Al termine della funzione religiosa monsignor Carboni, che ha chiesto di essere chiamato ancora padre Roberto, ha voluto salutare quanti lo hanno raggiunto per formulargli un saluto e un augurio.

C’eravamo anche noi e qui sotto potete vedere e ascoltare l’intervista che ha registrato Vanna Fenu.

Lunedì, 8 luglio 2019

L'articolo Benvenuto Padre Roberto sembra essere il primo su LinkOristano.it.