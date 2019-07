Cumuli di rifiuti incendiati a Cagliari

Ancora incendi di rifiuti nel quartiere Sant'Elia a Cagliari. Ieri notte, intorno alle 22:30, un rogo è divampato nella zona di via Magellano.

Le fiamme hanno anche coinvolto un'auto parcheggiata vicina.

Sul posto sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco, con autopompa e autobotte. Nel giro di breve tempo i pompieri hanno spento il rogo e hanno poi lavorato per mettere in sicurezza tutta l'area.

Le cause dell'incendio non sono ancora state accertate. Non si può escludere il dolo.