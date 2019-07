Auto si ribalta sulla Ss 126 a Pabillonis: due persone in codice rosso

Incidente nella notte sulla strada statale 126, all’altezza del bivio per Pabillonis.

Una Bmw, per cause in corso di accertamento, è uscita di strada e si è ribaltata più volte.

Ferite gravi le due persone a bordo, entrambe di Guspini, trsportate all’ospedale di San Gavino Monreale in codice rosso.

Sul posto, oltre al 118, anche i vigili del fuoco e i carabinieri.

