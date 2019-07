Malore in mare a Cala Sinzias: lo salva il campione Filippo Magnini, fidanzato della Palmas. Curioso e fortunato episodio oggi nell’affollatissima spiaggia di Cala Sinzias: un turista si è sentito male in acqua e rischiava di annegare, quando il campione del mondo di nuoto Magnini, in vacanza in Sardegna insieme alla sua amata Giorgia Palmas, si è tuffato per salvargli la vita. Tentativo che vista la sua bravura non piteva che riuscire, davanti a centinaia di bagnanti. L’uomo stava ricorrendo un cigno gonfiabile quando ha rischiato di annegare.

L'articolo Malore in mare a Cala Sinzias: lo salva il campione Filippo Magnini, fidanzato della Palmas proviene da Casteddu On line.