Vela: Coppa Europa, vince Botta Dritta

(ANSA) - ROMA, 7 LUG - 888 Botta Dritta ha vinto la 16/a Coppa Europa Smeralda di vela, precedendo Mascalzone Latino e Beda. Il tradizionale evento organizzato dallo Yacht club Costa Smeralda si è concluso oggi dopo tre giorni di regate.

Stamattina i team si sono ritrovati sul campo di regata per le ultime prove in programma ma, subito dopo la partenza con 10 nodi di Maestrale, il Comitato di regata ha dovuto annullare le prove odierne a causa dell'instabilità della brezza. A seguito dei tre giorni di competizioni sono state così portate a termine sei prove delle otto in programma. E' tornato al successo, dopo l'ultima vittoria conquitata nel 2016, Botta Dritta di Adalberto Miani e Francesco Vauban, con tre primi posti, un secondo, un terzo e un quarto. Al secondo posto, staccato di un solo punto, Mascalzone Latino di Achille Onorato, davanti a Beda (skipper Timifey Sukhotin), terza classificato. I team sono rientrati dal mare intorno alle 13,15 e si sono recati subito dopo nello Yacht club Costa Smeralda per la premiazione.