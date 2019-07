Solanas, giovane sub si colpisce con una fiocina al piede: portato in ospedale. E’ dovuta arrivare l’ambulanza in spiaggia per portare un ragazzo di 27 anni in ospedale: il giovane subacqueo per errore si è colpito al piede con la sua fiocina. Intervenuti i volontari della Misericordia di Firenze.

