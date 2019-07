Sardegna Pride, ecco piazza Michelangelo il giorno dopo: un cumulo di rifiuti abbandonati in strada

Cagliari, ecco come si presenta ancora adesso la zona di piazza Michelangelo e via Todde dopo il Sardegna Pride.

Cumuli di carta, lattine, bottiglie di plastica e di vetro sparpagliate nei pochi cestini disponibili. Una situazione, abbastanza prevedibile, che si ripete dopo l’immondizia abbandonata in strada dopo i concerti di Vasco Rossi.

“Possibile che simili episodi non siano previsti? E’ giusto lasciare intere strade in questo degrado per tutto il fine settimana? Non sarebbe stato sufficiente potenziare il servizio di raccolta o almeno incrementare il numero dei cestini, visto l’evento?” domandano i nostri lettori.

Foto di Loris Dettori

