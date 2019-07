Non solo sneakers: tendenze scarpe per l’estate

Ormai sono diventate scarpe adatte per tutte le stagioni e per ogni circostanza, da quella più informale ad altre più eleganti. Le sneakers hanno rappresentato il modello di scarpa più richiesto negli ultimi anni sul mercato sia dagli uomini che dalle donne.

La loro tendenza di base è quella di avere una forte matrice sportiva, d’altra parte nascono come scarpe da ginnastica con la suola in gomma (lo stesso verbo inglese ‘to sneak’ va ad indicare l’arte di camminare senza far rumore), quindi un prodotto tipicamente sportivo: solo che nel tempo hanno ampliato questa loro destinazione quasi esclusiva e sono oggi adatte a vari contesti.

Le sneakers come scarpe di lusso

Possono le sneakers essere considerate scarpe eleganti ed esclusive? A quanto pare si; e non è un caso che anche i grandi brand, quelli di lusso, abbiano alzato le antenne e si siano lanciati nell’impresa di iniziare a produrre scarpe di questo genere.

Qualche esempio? Provare per credere: le sneakers Dolce & Gabbana vanno fortissimo sul mercato proprio per questa capacità di unire caratteristiche che, solo all’apparenza, sono all’opposto; tutta l’eleganza ed il lusso del brand da accostare ad un prodotto, le sneakers, nato per essere un qualcosa di sportivo.

Sembra essere una sorta di mantra degli ultimi anni ormai; accostare capi di abbigliamento ed accessori all’apparenza molto differenti tra di loro, in aperto contrasto, cercando una armonia.

Ma non solo sneakers

Ma, come detto, non solo di sneakers si vive, soprattutto con l’arrivo dell’estate che da sempre è la stagione nella quale ci si può sbizzarrire e dare libero sfogo alla propria fantasia. E ce ne è realmente per tutti i gusti e per ogni esigenza.

Il dna è sempre sportivo ma con l’obbligo di originalità ed unicità; la parola d’ordine sembra essere stupire ad ogni costo, evitare quindi di passare inosservati (e soprattutto inosservate, dato che la tendenza è più avvertita in campo femminile). Non è un caso che sia tornato in auge, con un certo vigore, lo stile rock; che notoriamente predilige accessori vistosi, finanche trasgressivi, che non passino certamente inosservati.