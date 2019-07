Pomeriggio impegnativo per i Vigili del Fuoco sul fronte degli incendi boschivi, squadre di Pronto intervento impegnate su vari fronti, impegnati anche i mezzi aerei Dal primo pomeriggio di oggi i Vigili del Fuoco del Comando e dei distaccamenti di Sanluri e Iglesias, stanno intervenendo in vari fronti di incendi di vegetazione, canneti, sterpaglie, e macchia mediterranea in fiamme.

Le località più colpite sono Decimomannu, Villasor, e Capoterra in località Santa Lucia, e Sardara, il rogo più vasto a Uta dove il fronte ha raggiunto anche i pressi del carcere. La Sala operativa del 115 ha inviato sul posto due squadre di Pronto intervento della sede centrale e una squadra del distaccamento di Iglesias supportate da automezzi fuoristrada e autobotti per un totale di “sei” automezzi e quattordici operatori. Le squadre VVF di Pronto intervento stanno operando con priorità a protezione delle abitazioni e strutture, e con i mezzi fuoristrada dotati di moduli antincendio, sul posto anche un Canadair della flotta area antincendio del Dipartimento dei Vigili del Fuoco. Su i vari fronti le squadre VVF di Pronto intervento stanno operando congiuntamente al Corpo Forestale Regionale e Volontari della Protezione civile, dove sono impegnati anche mezzi aerei elicotteri della flotta Regionale antincendio. La situazione è sotto controllo da parte delle squadre, gli interventi sono ancora in corso.

L'articolo Maxi incendi a Capoterra, Decimomannu, villasor, Sardara, paura a Uta con le fiamme che sfiorano il carcere proviene da Casteddu On line.