Ajo a Su Poettu, nonostante alghe e posidonia: assalto al litorale più amato dai cagliaritani

Ajo a Su Poettu, memori del bellissimo libro di Giuseppe Podda, oggi si corre alla spiaggia dei centomila a godere della fortuna che abbiamo. Le mareggiate dell’inizio di stagione e primaverili hanno reso il Poetto impraticabile e poco gradevole. È bastato il soffio del sempre benedetto maestrale che all’urlo: “est intrau”, la spiaggia si è riempita di uomini, donne e dolcissimi “amici dell’uomo”. In meno che si dica sold-out e posidonia ridimensionata.

Non si tratta dell’eterno dilemma, assolutamente superato dalla necessità della massima tutela ambientale, le leggi mpongono una metodologia di recupero immagazzinamento e successivo riposizionamento della posidonia. Si farà chiarezza: sul come, quando, in che modo risolvere per tempo; fosse anche il prossimo anno sarebbe sempre un passo avanti. Ed ora, ajo a su poettu, grazie maestro egregio vento salutare. Poni potenza maestro, senza esagerare. Gianfranco Carboni

