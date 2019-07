Paura questa mattina a Villaputzu, per un’auto che ha preso fuoco mentre era in transito in via Ariosto. Il proprietario, fortunatamente, si è accorto in tempo che dal vano motore fuoriusciva fumo e si stavano sviluppando delle fiamme. Ha quindi abbandonato l’auto e chiamato subito il 115.

Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di San Vito, che ha domato le fiamme e messo in sicurezza la sede stradale. Probabilmente le cause del rogo sono dovute a un surriscaldamento dell’auto o da un cortocircuito delle parti elettriche.

L'articolo Villaputzu, auto in corsa prende fuoco: il conducente se ne accorge e salta fuori proviene da Casteddu On line.