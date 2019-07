Addio a Corrado Marongiu, operaio e lottatore dell’Eurallumina: la tristezza per quell’orizzonte sparito. Se ne va a soli 46 anni Corrado Marongiu di Cortoghiana, operaio, lavoratore e storico sindacalista dell’Eurallumina, la fabbrica che più di tutte ha vissuto la crisi nel Sulcis. Con un figlio che oggi ha 13 anni, e anni di dure battaglie. Qualche anno fa dichiarava alla Nuova Sardegna: “Non ci sono prospettive. Il polo di Portovesme è un cimitero di industrie morte circondate da paesi fantasma. La telefonata di Berlusconi a Putin suona ancora come una beffa. Le trasferte romane dei politici collezionano un flop dopo l’altro. Siamo alla disperazione, e non solo nelle aziende”. Oggi in tanti lo ricordano con enorme cordoglio. Come Luciana Gallus: “E .. il mio pensiero vola…. Racconta ora al.maestro cosa era diventata la vostra fabbrica .. la maledetta fabbrica quella che vi ha fatto perdere la serenità .. e la voglia di vivere e di lottare…”, scrive su Fb. Tra i primi a dare la notizia oggi il politico di Carbonia Pietro Morittu, suo grande amico: “Una notizia tremenda riempie la nostra giornata. Non ho parole. Rip Corrado”.

