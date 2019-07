Sardegna, in migliaia per l’Ardia: sotto il sole la magia della festa che si rinnova. Non sono voluti mancare neanche questa volta, da ogni parte dell’isola, per vedere la magia della spettacolare corsa dei cavalli nella polvere di Sedilo, a San Costantino, Spalti pieni ed immenso, eterno spettacolo per un appuntamento nel cuore dei sardi e dei turisti. Sotto il sole cocente di luglio, un sabato di grandissima passione.

L'articolo Sardegna, in migliaia per l’Ardia: sotto il sole la magia della festa che si rinnova a Sedilo proviene da Casteddu On line.