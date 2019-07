Inaugurato Waterfront a Porto Cervo

(ANSA) - PORTO CERVO, 6 LUG - Inaugurato nell'area del molo vecchio di Porto Cervo il Waterfront della Costa Smeralda, il luxury temporary store concepito come "salotto sul mare" che per il secondo anno consecutivo ospita brand di fama mondiale, eventi inediti e atelier di lusso come Bentley, BMW, De Grisogono, Deodato Arte, Dolce&Gabbana, Jaguar Land Rover, Riva, San Lorenzo, Technogym, Mastercard, il cocktail bar e lounge di Nikki Beach, uno spazio dedicato alla promozione turistica del Comune di Arzachena, nonché un programma di iniziative per i più piccoli con i personaggi Warner Bros.

Il Waterfront Costa Smeralda è stato disegnato dall'architetto Giò Pagani e realizzato e gestito da Filmmaster Events per conto di Smeralda Holding. Un luogo dove trascorrere qualche piacevole ora di relax o l'intera serata assistendo a uno degli spettacoli del programma estivo. Ferro nero, legno e vetro sono i materiali usati per la costruzione della struttura che si presenta come un esclusivo ed elegante salotto all'aperto.

Ad inaugurare la serata l'imprenditore della ristorazione, nonché showman e musicista Joe Bastianich, con un'esibizione insieme alla sua band. Sono saliti poi sul palco i Morcheeba, che hanno affascinato il pubblico per oltre un'ora con il loro inconfondibile sound. "Waterfront Costa Smeralda rientra nel nostro piano strategico di diversificazione dell'offerta di intrattenimento e nasce con l'obiettivo di creare un polo di attrazione per l'estate di Porto Cervo - ha dichiarato Mario Ferraro, CEO di Smeralda Holding -. Dopo il successo della scorsa edizione, che ha registrato oltre 180.000 visitatori, anche quest'anno Waterfront sarà un punto di incontro di riferimento per gli ospiti della Costa Smeralda grazie ai nuovi ingressi nel mix dei brand presenti nei pod, ma soprattutto al nuovo programma di eventi che propone ospiti sempre più internazionali". (ANSA).