Gattina investita a Capoterra, l’incivile neanche si ferma: colletta per riuscire a curarla. Sui social la triste storia di una gattina investita oggi a Rio San Girolamo: “Ricoverata da dott Ibba, ha trauma cranico, mandibola e costola fratturata, polmone lesionato Che dire…. solo un miracolo! Chi volesse contribuire alle spese può rivolgersi a dott ibba, grazie AGGIORNAMENTO : la micina è stabile, si è alimentata ma con siringa per via della frattura alla mandibola. Resta ricoverata presso dott ibba”.

