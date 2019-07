Strage di multe al Poetto di Quartu: “Senza parcheggi, più facile reprimere che educare” . La denuncia del consigliere Francesco Piludu su Fb: “Qualcuno oggi non ha trovato #parcheggio al Poetto e ha pensato di inventarselo nel sentiero che collega il lungomare alla via Fiume.

I vigili (come si vede nella foto) stanno sanzionando le vetture in contravvenzione.

Che oggi ci sarebbe stato un numero elevato di bagnanti l’amministrazione lo poteva prevedere e mi chiedo:

– quando hanno parcheggiato chi gli ha dato #indicazioni?

– Dove sono i parcheggi di #scambio con la #navetta (gratuita)?

– Dove sono i #cartelli elettronici (come in tutto il mondo) che verificano la capienza dei parcheggi in prossimità delle #spiagge?